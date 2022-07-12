2022 年 7月 12 日 星期二 13:20

哈萨克斯坦考古学家在突厥斯坦发现4.8万年前的人类活动遗迹

哈通社/努尔苏丹/7月12日 – 哈萨克斯坦突厥斯坦州发现了一处距今4.8万年前的古人遗迹。

据 otyrar.kz 消息，考古学家日前在位于突厥斯坦州拜德别克县博拉尔岱山区的图特布拉克洞窟当中，发现了相当多的古人类活动遗迹。

相关检测结果显示，这些遗迹很可能距今已经超过了4.8万年的历史。

哈萨克斯坦国家科学院院士、历史学博士扎肯·塔伊玛汗别托夫表示，针对图特布拉克洞窟的考古发掘研究活动自2017年就已经启动，主要的工作是哈萨克斯坦与德国蒂宾根大学的科学家合作开展的。

参与此次研究活动的科学家来自哈萨克斯坦、西班牙、美国、希腊和罗马尼亚等国家。

目前发掘工作仍在持续开展当中。

根据对洞窟内的调查，已经发现了许多古人类在其中生活居住的证据，包括一个用于烧火的火炉遗迹。

通过对火炉中灰烬的成分进行的实验室检测，证明至少在4.8万年前，就有人类生活在那里。

发掘期间，考古学家们还在洞窟中发现了熊和人类的牙齿，至少四种不同质地的石器工具，以及棍棒等。

此外还有一些至少有千年历史的灰烬堆。

学者们表示，图特布拉克洞窟是目前为止哈萨克斯坦出土古代文物的首个山区洞窟，是哈萨克斯坦历史研究过程中的一项重要发现。

此次科研考古行动中发现的文物，将在实验室内接受至少一年的检测和研究，以便于彻底的明确其真实的年代信息。

扎肯·塔伊玛汗别托夫表示，更后续的研究需要由人类学家们协助完成，最首要的一个任务是，确认这一遗迹是属于智人还是尼安德特人。

值得一提的是，图特布拉克洞窟在2021年出土了许多石器工具，以及一些疑似人类的遗骸。研究者们通过对遗骸头骨碎片的研究认为其属于人类的可能性很高，不过目前还没有公布最终的结果。

【编译：木合塔尔·木拉提】