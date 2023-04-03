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芬兰总统办公室：芬兰将于4月4日正式加入北约
Айбота Айдын
2023 年 4月 3 日 星期一 , 22:50
哈通社/阿斯塔纳/4月3日--据路透社等外媒综合报道，芬兰总统办公室3日表示，芬兰将于4月4日正式加入北约。
北约秘书长斯托尔滕贝格称，北约总部外4日将升起芬兰国旗，届时芬兰将成为北约第31个成员国。
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