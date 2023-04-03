Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  国际

芬兰总统办公室：芬兰将于4月4日正式加入北约

Айбота Айдын
2023 年 4月 3 日 星期一 , 22:50
芬兰总统办公室：芬兰将于4月4日正式加入北约

哈通社/阿斯塔纳/4月3日--据路透社等外媒综合报道，芬兰总统办公室3日表示，芬兰将于4月4日正式加入北约。

北约秘书长斯托尔滕贝格称，北约总部外4日将升起芬兰国旗，届时芬兰将成为北约第31个成员国。


国际   北约  
近期新闻
相关新闻
热门新闻
哈萨克斯坦和阿塞拜疆签署6份文件
哈萨克斯坦和阿塞拜疆签署6份文件
哈萨克斯坦和阿塞拜疆总统举行会晤
哈萨克斯坦和阿塞拜疆总统举行会晤
英国企业在哈萨克斯坦扩大采矿和冶金业务
英国企业在哈萨克斯坦扩大采矿和冶金业务
总统府举行隆重仪式欢迎阿塞拜疆总统到访
总统府举行隆重仪式欢迎阿塞拜疆总统到访
阿塞拜疆总统飞抵阿斯塔纳
阿塞拜疆总统飞抵阿斯塔纳
Jibek Joly电视频将对阿塞拜疆总统访问活动进行实况播报
Jibek Joly电视频将对阿塞拜疆总统访问活动进行实况播报
哈萨克斯坦大使会见马来西亚交通部长讨论物流问题
哈萨克斯坦大使会见马来西亚交通部长讨论物流问题
2023年3月哈萨克斯坦新建住房价格同比上涨9.3%
2023年3月哈萨克斯坦新建住房价格同比上涨9.3%
未来三天国内大多数地区的日间气温将明显上升
未来三天国内大多数地区的日间气温将明显上升