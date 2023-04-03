哈通社4月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/4月3日 -- 哈通社为各位读者总结4月3日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月3日,星期一

4月3日是公历一年中的第93天（闰年第94天），离全年的结束还有272天。

世界各国/地区节日：

条形码发现日 1973年美国统一编码协会（简称UCC）在IBM公司的条码系统基础上创建了UPC码系统，并且实现了该码制标准化。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1995年 根据哈萨克斯坦总统令，国家政策委员会成立。

1999年 首任总统纳扎尔巴耶夫著作《欧亚-我们共同的家园》以日语发行。

2006年 伊斯兰研究人士在德国索斯特市找到希伯来语翻译的《古兰经》，该《古兰经》拥有150年历史。

2009年 哈萨克斯坦邮政股份公司根据国际天文年发行两张«欧洲系»纪念邮票。

2016年 纳扎尔巴耶夫向古巴英雄何塞·马蒂纪念碑敬献花圈。

2017年 哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫为阿塞拜疆和哈萨克斯坦之间合作与友谊的发展所做的杰出贡献被授予«盖达尔阿利耶夫»奖章。

2018年 哈萨克斯坦电影《黎明》成功入围莫斯科国际电影节。

2018年 哈萨克斯坦国家象征«金人»在莫斯科展出。

2019年 应俄罗斯总统邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对俄罗斯进行正式访问。

2021年 哈萨克斯坦功勋艺术家、国家奖章得主、齐姆肯特歌剧和芭蕾剧院院长玛依拉·穆哈梅德克兹荣获«BraVo»大奖。