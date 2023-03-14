政府会议：哈萨克斯坦前两个月经济增长率达4.3%

哈通社/阿斯塔纳/3月14日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫14日主持召开政府会议，审议讨论全国社会经济发展成果和今年1-2月共和国预算执行情况。

据统计，在报告期内，哈萨克斯坦经济增长率达4.3%。其中，实体经济增长2.7%，服务业增长5%。

会议认为，国民经济各部门均呈现积极态势，其中建筑、贸易、信息和通信等领域出现了高增长率。

据统计，固定资产投资增长19.2%。今年1月，外贸营业额增长15.7%，达103亿美元。

国家预算收入约3.4万亿坚戈，其中，国家预算收入2.5万亿坚戈，地方预算收入8820亿坚戈，所有地区均超额完成计划。

国家预算支出执行率为95.8%，其中，共和国预算执行率为96.5%，地方预算支出执行率为96.6%。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，自年初以来，国民经济增长强劲。其中，实体部门表现出积极持续的增长态势。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，在报告期内，阿拜、西哈萨克斯坦、曼格斯套、巴甫洛达尔州和阿拉木图、奇姆肯特市主要宏观经济指标均呈现出积极态势。而东哈萨克斯坦、阿克托别、乌勒套和杰特苏州相关指标偏低。

-鉴于外部风险和内部挑战并存，在未来几个月保持经济增速至关重要。因此，各部部长和各地行政长官要齐心协力，加大工作力度，进一步实现经济多样化，努力创造固定就业岗位。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

他表示，要加强国内外投资吸引力度，加快投资项目计划实施，以增加商业活跃度、促进经济高质量发展。其中发展非原料产业是重中之重。

他要求各地持续支持商业活动，参照阿拉木图和奇姆肯特之成功经验，进一步促进工业区和小型工业园的发展。

-要与商界代表进行持续对话，努力解决他们提出的疑难问题。确保生产型就业、增加居民实际收入，是最根本的优先事项。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

【编译：阿遥】