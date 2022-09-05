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库斯塔奈州森林大火：过火面积达4.3万公顷 总统指示拨款消除大火后果
2022 年 9月 5 日 星期一 09:58

库斯塔奈州森林大火：过火面积达4.3万公顷 总统指示拨款消除大火后果

哈通社/努尔苏丹/9月5日--哈萨克斯坦紧急情况部部长尤里·伊林4日表示，在库斯塔奈州阿乌里耶阔勒发生的森林火灾面积达4.3万公顷。

部长4日表示，10.6万公顷森林保护区中过火面积超过 4.3万公顷，8处地方的火势仍在持续。目前为止，组建了3个战斗组，以防止火势蔓延到居民点。

他还表示，由于森林大火仍在燃烧，将动员更多的直升机进行空中洒水灭火。

对库斯塔奈州森林大火给予高度关注的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日听取了政府总理阿里汗·斯马伊洛夫、紧急情况部部长尤里·伊林和库斯塔奈州州长阿基米德•穆哈姆别托夫关于灭火工作的进展报告。

根据听取的报告，总统指示，优先采取措施确保公民安全和灭火工作。同时，还指示政府拨出必要的资金，以消除紧急情况的后果。

据库斯塔奈州政府发布的消息，该州已宣布进入紧急状态。州政府正在为受火灾影响的居民提供帮助，已有1800人被疏散，大约200人被安置在学校，大多数人已返回家中。

此外，据相关部门报道，目前为止大约有400名国民警卫队士兵参与灭火工作。

【编译：阿依波塔】


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