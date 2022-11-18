哈萨克斯坦将收购俄罗斯在欧亚开发银行中4.2%的股份

哈通社/阿斯塔纳/11月18日 – 哈萨克斯坦将收购俄罗斯在欧亚开发银行（EDB）中的股份。

哈萨克斯坦政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫17日在接受记者采访时表示，哈萨克斯坦正在就收购俄罗斯在欧亚开发银行中4.2%的股份进行谈判。

- 谈判正在进行当中，股份的收购费用将分几个阶段逐步支付。我认为，在分成多个年度后，相应的支付压力将会比较小。每年大约为70亿坚戈，为了不给预算造成压力将分成许多年来支付，总金额大约在250~300亿坚戈左右。- 耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫说。

此前曾有报道称，俄罗斯向欧亚经济联盟成员国提出了出售其在欧亚开发银行中4.2%的股份的提议。

目前哈萨克斯坦在欧亚开发银行中的持股比例为32.9%。

欧亚开发银行（EDB）是俄罗斯和哈萨克斯坦2006年1月成立的国际金融机构。成员国由初始的俄罗斯和哈萨克斯坦，扩展到亚美尼亚、塔吉克斯坦、白俄罗斯以及吉尔吉斯斯坦。

该银行的成立是为了促进成员国的经济增长，扩大成员国之间的贸易和经济联系，并通过投资项目发展欧亚空间的一体化进程。

EDB授权资本为70亿美元，其中实收资本为15亿美元，活期资本为55亿美元。EDB总部位于阿拉木图，在圣彼得堡设有分支机构，在努尔苏丹、比什凯克、杜尚别、埃里温、明斯克和莫斯科设有代表处。

截至2022年6月30日，EDB当前投资组合规模为41.70亿美元，包括已实施项目的投资组合规模12.85亿美元，6个州的76个投资项目正在融资。EDB2021年的净利润为3710万美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】