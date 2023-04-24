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哈通社4月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2023 年 4月 24 日 星期一 , 07:00
哈通社4月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/4月24日 -- 哈通社为各位读者总结4月24日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月24日，星期一

4月24日是阳历一年中的第114天，离全年的结束还有251（闰年则还有252）。

世界各国/地区节日：

世界青年团结日 每年4月24日为世界青年团结日，1956年6月在万隆举行的亚非学生会议通过一项决议，规定每年4月24日(第一次亚非会议闭幕日)为«亚非学生反对殖民主义日»。世界民主青年联盟理事会在同年8月的索非亚会议上作出决议，把4月24日进一步定名为«世界青年反对殖民主义，争取和平共处日»，也称«世界青年团结日»，并号召全世界青年在这一天进行广泛的纪念活动，反对殖民主义，促进世界和平与合作。

国际噪音意识日 每年4月24日是国际噪音意识日。在国际噪音意识日当天，会鼓励人们在其工作、生活和娱乐的场所制造一些令人讨厌的噪音。噪音会在很多方面影响我们的身体健康，并且是导致听力损失的主要原因之一。国际噪音意识日是一项全球范围内的宣传活动，旨在增强人们对噪音，及其对我们生活和健康影响的意识。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1990年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国最高理事会决定，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫当选哈萨克斯坦首任总统。

1991年 哈萨克斯坦文化文艺周在土耳其举行。

1996年 哈萨克伟大诗人阿拜作品纪念演出在土耳其举行。

2010年 塔拉兹市«胜利»公园以苏联英雄包尔詹•莫穆舍吾勒的名字命名。

2012年 纳扎尔巴耶夫接受俄罗斯《俄罗斯24》新闻频道记者采访。

2013年 哈萨克斯坦在华留学生联盟成立。

2015年 哈萨克斯坦特种部队参加在约旦举行的《Warrior-2015》军事竞赛。

2018年 上海合作组织成员国外长理事会会议在中国首都北京举行。

2019年 齐姆肯特市纳扎尔巴耶夫菁英学习12年纪学生阿热依勒姆·阿兹穆汗同时被全球著名8所高校录取。

2021年 国际突厥学院隆重庆祝暾欲谷碑1300周年。

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