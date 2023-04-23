哈通社4月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/4月23日 -- 哈通社为各位读者总结4月23日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月23日，星期天

4月23日是阳历一年中的第113天 （闰年第114天） ，离全年的结束还有252天。

世界各国/地区节日：

世界图书与版权日／世界阅读日 1995年，联合国教科文组织定4月23日为世界图书与版权日（或世界书籍与版权日）。汉译另有世界读书日、世界阅读日、世界书香日诸种。

国家主权及儿童日（土耳其和北塞浦路斯） 国家主权及儿童日4月23日，是土耳其的«国家主权及儿童日»。这个节日来自土耳其独立战争期间1920年土耳其国民大会的召开日期。1929年，根据儿童保护组织的建议，这一天被定为儿童节。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1957年 鲁德内和库斯塔奈获得市级地位。

1996年 首任总统纳扎尔巴耶夫著作《在21世纪的门槛上》发行仪式举行。

2009年 经纳扎尔巴耶夫总统签署批准，每年3月21~23日的纳乌鲁兹节成为法定休假日，与此同时节假日中的共和国日。

2010年 纳扎尔巴耶夫被授予韩国大学荣誉博士学位。

2011年 哈萨克斯坦著名演员、功勋艺术家阿萨纳勒•阿西莫夫在莫斯科荣获«友谊之星»国家奖。

2018年 哈萨克斯坦文化领域创新科技项目介绍会在莫斯科举行。

2018年 拥有«哈萨克莫扎特»之称的哈萨克斯坦青年作曲家和钢琴家拉哈特-比•阿布德萨金在北京上合组织总部举行的音乐之夜晚会演奏了曲目。

2018年 哈萨克斯坦驻新加坡大使馆举行建交25周年庆典招待会。

2019年 哈萨克斯坦运动员在多哈举行的田径亚锦赛中两次打破男子400米全国记录，而奥尔加·萨弗罗诺娃获得女子100米冠军。

2021年 世界哈萨克人大会与世界塔塔尔人大会签署合作备忘录。