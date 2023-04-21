哈通社4月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/4月21日 -- 哈通社为各位读者总结4月21日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月21日，星期五

4月21日是阳历一年中的第111天，离全年的结束还有254（闰年则还有255）。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦国家安 保 工作日 2014年4月，哈萨克斯坦总统保安局和哈萨克斯坦近卫军合并成立哈萨克斯坦国家警卫局。

世界创意和创新日 联合国大会在第A/RES/71/284号决议中呼吁国际社会通过 适当方式，举行活动纪念4月21日世界创意和创新日，这是为了在解决问题并从而实现可持续发展目标的过程中，加强对创意和创新的作用的认知。该决议得到超过80个国家的支持。2002年4月21日，50多个国家首次举行世界创意和创新日庆祝活动。2006年，世界创意和创新日延长至一周（即4月15日-21日为世界创意和创新周），给予人们更多时间一起交流不同的观点。世界创意和创新周的第一天，即4月15日，也是列奥纳多•达•芬奇的生日。作为艺术与科学之间跨学科创意领域的代表性人物，达芬奇为如何使不同学科之间相互借鉴、相互促进做出了表率。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1925年 《哈萨克斯坦女性》社会政治杂志正式发行。

1961年 哈萨克斯坦天然气运输管道系统的基础 -«中亚-中部»管道建筑工程正式开工。

1992年 土耳其驻哈萨克斯坦特命全权大使阿尔居恩·艾兹纳伊姆向纳扎尔巴耶夫总统提交国书。值得一提的是，土耳其是世界上第一个承认哈萨克斯坦独立主权的国家。

2010年 首任总统纳扎尔巴耶夫对韩国进行正式访问并出席韩国«哈萨克斯坦年»开幕仪式。

2011年 «阿塔梅肯»国家企业家协会与爱沙尼亚工商会签署合作备忘录。

2016年 题为«突厥语系世界音乐»的研究小组第五届国际研讨会在阿拉木图市举行。

2018年 在哈萨克斯坦常驻联合国代表团组织下，在纽约举行了伊斯兰合作组织成员国大使会议，就去年10月在阿斯塔纳举行的首届伊斯兰合作组织科学与技术峰会成果进行讨论。

2020年 努尔苏丹市新建传染病专科医院交付使用。

2021年 哈萨克斯坦-亚美尼亚政治磋商会议以在线形式召。