哈通社4月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/4月20日--哈通社为各位读者总结4月20日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月20日，星期四

4月20日是阳历一年中的第110天 （闰年第111天） ，离全年的结束还有255天。

世界各国/地区节日：

世界马戏日世界马戏日 每年四月的第三个星期六是世界马戏日，该节日是庆祝马戏艺术和文化的特别日子。这是世界马戏团体最大的国际盛宴。该节日由欧洲马戏协会和世界马戏联合会共同发起，于2010开始在世界各地庆祝。

联合国中文日 联合国中文日（英语：UN Chinese Language Day）是联合国发起，在每年4月20日举行的纪念活动。联合国中文日是联合国在2010年所提出，目的是为了«庆祝多种语言以及文化的多样性，也提倡在联合国的工作语言中平等的使用这六种官方语言。»联合国中文日选在4月20日的原因是为了纪念仓颉，传说中在五千年前创造中文字的神话人物。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1928年 巴勒喀什市（卡拉干达州）获得城市地位。

1991年 位于阿特劳的世界最深海底油田产出首桶工业原油。

1995年 土耳其举行阿拜周。

2000年 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及塔吉克斯坦等国家元首在塔什干举行区域安全会议。

2011年 哈萨克斯坦信息和通讯部同爱沙尼亚国家档案局签署档案领域的相关合作协议。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统访问故乡卡拉赛县地区文化博物馆。

2018年 哈萨克斯坦南哈州与埃及红海省签署合作备忘录。

2018年 哈萨克电影制片厂出品的电影«黎明»入选第40届莫斯科国际电影节主要奖项。

2018年突厥文化国际组织举行«钦吉斯•艾特玛托夫年»开幕仪式。

2021年 为纪念著名教育家阿勒腾萨林诞辰180周年，哈萨克斯坦国家博物馆举行《伟大草原教育家》展览。

2021年 哈萨克斯坦首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫在主题为世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音»的博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上发表视频致辞。

