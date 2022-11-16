国内银行存款增长4.1%

2022 年 11月 16 日 星期三 , 12:33

2022 年 11月 16 日 星期三 , 12:33

国内银行存款增长4.1%

哈通社/阿斯塔纳/11月16日--据inbusiness.kz网站报道，截至2022年10月1日，哈萨克斯坦银行存款额月环比增长4.1%，达29.4万亿坚戈。年增长率为17.3%，其中，个人存款额为14.68 万亿坚戈，企业存款额为 14.73 万亿坚戈。

就月度增长率而言，RBK银行（Bank RBK）已然是国内二级银行中的佼佼者，其存款额月增长11%，达1.3万亿坚戈。前9个月，RBK银行存款总额增长55.4%，成为业内表现最强劲的银行之一。

在RBK银行投资组合中， 69.2%为企业存款（8682亿坚戈，同比增长2.1倍）， 30.8%为个人存款（3865亿坚戈，同比增长29%）。

本月 RBK 银行在贷款组合增长方面也处于领先地位。

欧亚银行在月度增长排名中稳居榜二，其投资组合增长率与RBK持平，为11%，达1.7万亿坚戈。其存款额年增长率为48.5%。从业绩数据看，企业存款占其总存款组合的58.8%，而零售存款占41.2%。

【编译：阿遥】