哈通社4月18日简报:哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/4月18日 -- 哈通社为各位读者总结4月18日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月18日,星期二

4月18日是阳历一年中的第108天 (闰年第109天) ,离全年的结束还有257天。

世界各国/地区节日:

国际纪念碑和遗址日 每年4月18日为国际古迹和遗址日,于1984年首次庆祝。国际纪念碑和遗址日由联合国教科文组织于1983年设立。

世界业余无线电节 该节日的设立旨在纪念1925年4月18日世界业余无线电联盟的成立。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1993年 阿拉木图市举行国际经济论坛。

2005年 哈萨克斯坦生态学家哈伊沙·阿塔罕诺娃荣获国际高曼环境奖。戈德曼环境奖(Goldman Environmental Prize)是表彰在基层为环保作出重大贡献的个人的奖项,有«绿色诺贝尔奖»之称。

2008年 哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使馆举办新馆开馆仪式。

2011年 首任总统纳扎尔巴耶夫荣获爱沙尼亚最高国家勋章玛丽十字勋章(The Order of the Cross of Terra Mariana)。玛丽十字勋章创立于1995年,爱沙尼亚总统将其当做最高的酬谢,颁给对爱沙尼亚有特殊贡献的外国人。

2011年 哈萨克斯坦出口商获得使用ILAC-MRA标志的资格,该标志是国际互认标志,有此标志的检验结果可以在世界上46个经济体的56个实验室认可机构得到互认。

2012年 首任总统纳扎尔巴耶夫获马来西亚林国荣创意科技大学荣誉教授称号。

2013年 阿尔法拉比哈萨克国立大学开设惠普研究中心。

2013年 吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市一街道以哈萨克伟大作家穆赫塔尔•阿吾艾佐夫的名字命名,并为其竖立纪念牌。

2017年 中国知名电视台湖南卫视为哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮拍摄纪录片。

2017年 哈通社同土库曼斯坦通讯社签署关于促进信息交流的备忘录。

2018年 诺贝尔奖得主、土耳其著名科学家及生物化学家阿兹伊兹•桑贾尔荣获阿尔法拉比哈萨克国立大学荣誉博士称号以及«Altyn»徽章。

2018年 阿拉木图州与乌兹别克斯坦安集延州成为州级友好地区。

2018年 «哈萨克斯坦教育日»活动在塔吉克斯坦首都举行。