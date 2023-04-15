哈通社4月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/4月15日 -- 哈通社为各位读者总结4月15日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月15日，星期六

4月15日是阳历一年中的 第105天 （闰年第106天） ，离全年的结束还有260天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦情人节 近年来在国内青年团体以及大学生自发组织下，4月15日在哈萨克斯坦青年人之间逐渐形成了«哈萨克斯坦特色的情人节»。与源于欧洲2月14日情人节最大的不同点在于，哈萨克情人节更注重发扬传统，因此，节日也被命名为«霍兹-巴彦节» （Hozi korpex-Bayan Sulu kuni）。哈萨克风格的情人节，综合了现代化与哈萨克民族文化、传统习俗、名族精神，为哈萨克文明起到了传递作用，虽然目前哈萨克风格的情人节知名度未能达到西方情人节的程度，但在我国国内越来越受欢迎。

国际文化日 该节日于1935年4月15日旨在纪念保护艺术家、科学研究机构和历史博物馆的洛里奇协定。国际保护文化联盟于1998年建议每年的4月15日定位国际文化日。

国际艺术日 该节日于2012年开始庆祝，旨在纪念国际艺术协会（IAA）的成立。

环境教育日 1992年联合国在里约热内卢召开的讨论环境问题论坛上提出每年的4月15日定为环境教育日。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1993年 哈萨克斯坦共和国驻比利时王国大使馆正式开馆。

2005年哈萨克斯坦«食品合同集团»控股公司在英国开设分公司。

2008年 哈萨克斯坦«瓦力哈诺夫»帆船首次横穿大西洋。

2010年 哈萨克邮政公司在阿拉木图发行卫国战争65周年纪念邮票。

2016年 «丝绸之路拉力赛»在阿斯塔纳开设官方代表处。

2017年 立陶宛在阿克套市开设代表处。

2018年 哈萨克斯坦首次参加伦敦书展。

2019年 哈萨克斯坦旅游企业参加中国出境旅游交易会（COTTM）。

2021年日本哈萨克人协会在东京成立。