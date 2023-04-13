哈通社4月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/4月13日 -- 哈通社为各位读者总结4月13日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月13日，星期四

4月13日是阳历一年中的第103天，离全年的结束还有262（闰年则还有263）。

世界各国/地区节日：

世界摇滚乐日 每年4月13日为世界摇滚乐日，该日旨在纪念1954年4月13日美国著名摇滚音乐家比尔·哈利发行歌曲《Rock Around the Clock》。因此，这一天也被称为摇滚乐诞生日。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1996年 根据总统令，总统直属最高经济委员会成立。

2005年 日本驻哈萨克斯坦大使馆举行开馆仪式。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统出席在美国首都华盛顿举行的全球核安全峰会。

2016年 哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚三国铁路运输部门就成立跨里海国际运输通道协会达成共识。

2016年 纳扎尔巴耶夫同土耳其总统埃尔多安举行会谈。

2016年 阿尔法拉比国立大学与北京外国语大学签署合作协议。

2018年 美国纽约开设哈萨克语培训班。

2021年 哈萨克斯坦标准化与计量研究所在https://ramazan.ksm.kz网站上推出封斋精准时钟。