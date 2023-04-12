哈通社4月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/4月12日 -- 哈通社为各位读者总结4月12日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月12日，星期三

4月12日是阳历一年中的 第102天 （闰年第103天） ，离全年的结束还有263天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦科学领域工作人员日 根据纳扎尔巴耶夫总统的命令于2011年设立，于2012年开始庆祝。国家科学院是哈萨克斯坦最高科学组织，它于1946年由著名科学家卡尼什·萨特巴耶夫发起下成立。

载人空间飞行国际日 每年4月12日为载人空间飞行国际日或称国际载人航天日，是联合国大会设立的一个国际日。1961年4月12日莫斯科时间上午9时零7分，年仅27岁苏联空军飞行员尤里·阿列克谢耶维奇·加加林乘坐东方一号宇宙飞船从拜科努尔航天发射场起飞，在远地点301公里的轨道上绕地球飞行了1小时48分钟并安全返回，完成了世界上首次载人航天飞行，实现了人类进入太空的梦想。在加加林的飞行五十周年之际，2011年4月7日，第65届联合国大会通过第a/res/65/271号决议，宣布4月12日为载人空间飞行国际日。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1991年 努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫出席在拜科努尔市举行题为《太空、体育、明星》的国际艺术节。

1995年 俄罗斯圣彼得堡市举行伟大诗人阿拜·库南拜吾勒诞辰150周年庆典。

1999年 阿拉木图市政府为著名科学家卡尼什·萨特巴耶夫竖立纪念碑。

2002年 上合组织成员国文化部在中国首都北京举行首次会晤。

2010年 巴甫洛达尔市政府为著名科学家卡尼什•萨特巴耶夫竖立纪念碑。

2013年 首都阿斯塔纳正式加入世界旅游城市联合会。

2016年 首任总统纳扎尔巴耶夫对土耳其伊斯坦布尔市进行了工作访问，并出席第13届伊斯兰合作组织首脑会议。

2017年 纳扎尔巴耶夫在《主权哈萨克斯坦》报发表题为《面向未来的计划：精神文明的复兴》的署名文章。

2018年 阿斯塔纳世博运营公司在中国介绍世博会遗产。

2021年 努尔苏丹市纳扎尔巴耶夫菁英学校10年级学生获得了参加美国国家航空航天局（ NASA ）的培训机会。