印度“月船3号”月球探测器进入预定轨道

哈通社/阿斯塔纳/7月14日--中新网援引美国有线电视新闻网(CNN)报道称，当地时间14日下午，印度«月船3号»月球探测器发射升空。报道称，如果该月球探测器8月着陆成功，印度将成为第4个在月球表面软着陆的国家。



据报道，当地时间约14:35(阿斯塔纳时间约15:05)，搭载轨道器、着陆器和月球车的«月船3号»，从印度安得拉邦斯里哈里科塔(Sriharikota)航天中心发射升空。着陆器将于8月23日至24日抵达月球，在月球表面开展14天科学活动。

另据英国广播公司(BBC)报道，科学家们预计将在未来几周内开始降低火箭的速度，使其达到允许软着陆的程度。如果一切按计划进行，«月船3号»上的六轮月球车将被弹射出来，在月球表面的岩石和陨石坑周围漫游，收集关键数据和图像，并发回地球进行分析。

印度空间研究组织负责人斯里德哈拉·帕尼克·索马纳特14日晚些时候在社交媒体推特上证实，«月船3号»正处于«精准轨道»飞行，并且已经«开始月球之旅»。他还补充称，航天器的整体状况«正常»。

报道称，«月船3号» 预算不到7500万美元。此次发射还有一个次要任务：表明印度对私营部门太空竞赛持开放态度。自2020年印度向私人发射开放以来，印度太空初创公司数量增加了一倍多，2022年底更是发射了印度首枚私人制造火箭。

印度的探月任务并非一帆风顺，最早可追溯到2008年。2008年，印度成功发射首个月球探测器«月船1号»，获得了大量图像和探测数据，但原计划运行两年的«月船1号»在2009年8月失联。

2019年7月，印度发射«月船2号»月球探测器。9月7日，该探测器的着陆器尝试在月球表面软着陆时失联。印度空间研究组织此后多次尝试恢复通信未果。

目前，全球只有美国、俄罗斯与中国的航天器成功登陆过月球。若印度月球探测器成功登月，印度将成为世界上第4个登陆月球的国家。