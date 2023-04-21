哈萨克斯坦为轻工业提供专项融资支持，利率仅为3%

哈通社/阿斯塔纳/4月21日--哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长日前签署了一项命令，确认将为国内轻工业实施的投资项目提供专项融资支持，利率仅为3%。

新金融工具将通过工业发展基金为轻工业项目融资提供贷款，并旨在刺激中小型企业发展。该机制将优先考虑中高附加值产品生产商和从国内市场购买原材料的企业。

此外，融资条件还包括：在实施生产现代化项目时至少创造30个新岗位，在创建新的生产线时至少创造80个就业岗位。

根据最新数据，目前投资项目池中包括近60个轻工业项目。这些项目将在2025年之前实施，预计将创造1万个就业岗位。

工基发展部提供的数据显示，2023年第一季度国内轻工业完成总产值555亿坚戈，同比增长37.8%。与去年相比，轻工业领域存续企业数量增长了9%，即新增122家企业。

值得特别指出的是，国内轻工业各部门产量均出现了大幅增长，其中纺织业增速为57.6%，服装生产增速为11.7%，皮革及相关产品生产增速为7.4%。

统计数据显示，突厥斯坦州（28.8%）、奇姆肯特市（16%）、阿拉木图市（8%）和阿克莫拉州（5.6%）成为轻工业发展的佼佼者。

值得一提的是，目前全国共有1445家轻工业企业，为2.2万人提供就业机会。

【编译：阿遥】