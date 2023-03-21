全球 3 亿人庆祝纳乌鲁兹节 联合国秘书长发表贺词

哈通社/阿斯塔纳/3月21日—今天，世界上有 3 亿人在庆祝新年伊始——纳乌鲁兹节。 这是新的一年的开始。纳乌鲁兹节崇尚人类共有价值观——和平、平等和正义。

联合国总部20日举行活动庆祝纳乌鲁兹节。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯发表贺词指出，纳乌鲁兹节是一个丰富多彩的文化遗产和多元文化的庆祝。它让人们团结在一起，超越世代和国界的障碍，让我们学习更多关于彼此的知识。纳乌鲁兹节精神鼓舞我们秉承联合国和平、人权和团结等核心价值观。

他强调，目前，这些核心价值观面临前所未有的挑战，世界正面临着冲突、气候变化和全球生活成本等紧迫问题。现在是我们团结一心、共同前进的时候了，只有这样我们才能克服战争的祸害，推进持续和平的建设。我们必须推动相互尊重、相互理解，重申人权和尊严。

他指出，9月的可持续发展目标峰会和2024年的未来峰会将是围绕解决方案走到一起的关键时刻。让我们带着希望和决心，在纳乌鲁兹节的激励下向前看。受纳乌鲁兹节的启发，迎接新的开始，重申我们对一个和平和可持续发展的世界的承诺，以及我们对一个都不能少的承诺。

哈萨克斯坦共和国常驻联合国代表阿汗·热赫梅图林在贺词中表示，自1926年起，当局在哈萨克斯坦禁止庆祝纳乌鲁兹节长达60多年的时间。直到1988年，纳乌鲁兹节才复活并重新获得了它的精神和神圣意义。如今，当人们庆祝纳乌鲁兹节时，他们比以往任何时候都更加记得它的重要性。纳乌鲁兹节是万象更新、团结友爱和和谐共融的节日。

【编译：阿遥】