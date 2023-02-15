又有3处访客中心建设项目年内完工

哈通社/阿斯塔纳/2月15日--文化和体育部历史文化遗产司司长詹娜特·赛达里耶娃14日接受媒体采访时透露，3个访客中心建设项目将于年内完工。

-文化和体育部计划在2023年完成三个访客中心的建设，分别是：索兰（Сауран）、高哈尔母亲（Гаухар-ана）和奥尔达巴斯（Ордабасы）游客中心。这些历史文化遗迹集中在哈萨克斯坦精神首都—突厥斯坦境内。-她说。

据悉，索兰古城遗址距离突厥斯坦市40公里，目前那里正在进行现代化基础设施建设项目，以便为来自各地的方可和游客提供便利服务。

高哈尔母亲陵墓是闻名中亚的朝圣之地。在建游客中心将为来访者提供食宿服务，为朝圣活动创造便利。

而在奥尔大巴斯地区，另一处游客中心也在积极建设中。

-这些访客中心首先是学术、文化、信息综合体，同时又为游客营造良好体验环境，助力地区文化和旅游集群的发展。我们将致力做大做强本土历史、文化和自然资源品牌，促进旅游产品开发。-詹娜特·赛达里耶娃说。

目前在哈萨克斯坦有三个访客中心已投入全面营运，即阿拉木图州的唐巴勒，乌勒套州的乌勒套和突厥斯坦州的沃特拉尔访客中心。

【编译：阿遥】