土耳其地震：哈国地震救援队又救出了3名幸存者

哈通社/阿斯塔纳/2月10日 – 正在土耳其地震灾区开展搜救行动的哈萨克斯坦地震救援队当地时间9日晚间，成功从一处废墟内救出3名幸存者。

据哈萨克斯坦紧急情况部消息，哈萨克斯坦地震救援队第二批救援人员在抵达土耳其地震灾区后立即投入了搜救行动当中，并根据当地救援指挥部的安排，负责加济安泰普省努尔达伊市的一处区域的搜救任务。

9日夜间，在救援队负责搜索的一座已经完全倒塌的建筑物废墟当中，成功的发现并解救出了三名幸存者。幸存者中1人为男性，2人为女性。

救援人员在对幸存者进行了紧急护理后，已经交给土耳其当地的医护人员送往医院进行后续治疗。

紧急情况部消息称，救援队携带的技术装备为成功的发现和确定幸存者的位置，及时的与幸存者实现联系沟通，并最终成功的将他们解救出来提供了巨大的帮助。

情急情况部发布的消息显示，为尽快解救出三位幸存者，哈萨克斯坦救援人员在短时间内谨慎细致和迅速的清理了大约1.8万立方米的建筑残骸。

值得一提的是，在土耳其发生严重破坏性地震灾害后，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的直接指示，紧急情况部立即组建了由专业救援人员、医护人员和搜救犬专家组成的两支救援队伍，分批携带大量专业搜救设备、车辆和医疗物品等物资，分别于2月7日和2月8日抵达土耳其。

通过与土耳其当局的协商安排，哈萨克斯坦救援队在抵达后立即被部署在位于土耳其南部的加济安泰普市，开展救援行动。

此前，昼夜不停歇的开展救援活动的哈萨克斯坦救援队，曾在当地废墟内解救出4名幸存者，并找到了10具遇难者的遗体。

据此前报道，在土耳其地震中失联的哈萨克斯坦公民莎宾娜·玛马蒂亚洛娃在该国哈泰省一座被毁建筑物的废墟下平安找到。同时，救援人员9日在哈泰省开展的搜救工作中，于废墟中发现了失联的另外两名哈萨克斯坦公民遗体。阿德勒·哈德尔别科夫和米尔波拉特·库尔马谢夫的遗体。

【编译：木合塔尔·木拉提】



