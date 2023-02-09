土耳其地震：哈国救援队成功从废墟中再救出3人

哈通社/阿斯塔纳/2月9日 – 在土耳其开展救援行动的哈萨克斯坦地震救援队成功从废墟中救出3名受困人员。

据哈萨克斯坦紧急情况部消息，在土耳其遭遇破坏性地震后，被紧急派往当地协助开展救援行动的哈萨克斯坦地震救援队，9日成功从土耳其加济安泰普市的一处倒塌房屋废墟中，救出了3名被掩埋的伤者。

- 从一座倒塌的9层高建筑的废墟中，成功解救除了1名老人和2名青年。哈萨克斯坦救援人员在将这3位受困者从废墟当中救出后，便转交给了土耳其救援人员和医护人员。- 紧急情况部相关人员称。

据悉，哈国救援队已经在加济安泰普市不间断的连续开展救援行动达48小时以上，目前当地仍有余震发生，许多建筑残骸也存在进一步坍塌的风险。尽管如此，救援人员仍在努力尽可能搜寻并救出更多的受困者。

根据此前报道，哈萨克斯坦救援人员8日从这一区域内救出了1名受困的女性，同时还发现了部分受害者的遗体。

自土耳其爆发破坏性地震后，根据哈萨克斯坦总统托卡耶夫的直接指示，哈萨克斯坦政府向土耳其排除了两批共101名地震救援人员。

通过与土耳其方面的协商，这两支哈国救援队均被部署在土耳其南部的加济安泰普市开展救援行动。

哈萨克斯坦政府同时向土耳其紧急提供了100万美元的援助，后续援助正在同土耳其方面进行密切联络和讨论。

哈萨克斯坦民众也自发向土耳其提供捐款和物资支援。

【编译：木合塔尔·木拉提】