欧洲投资银行宣布向欧洲卫星公司提供3亿欧元贷款

2023 年 1月 12 日 星期四 , 07:44

哈通社/阿斯塔纳/1月12日--据中新社报道，欧盟政策性银行欧洲投资银行11日宣布，将向欧洲第一大卫星运营商欧洲卫星公司(SES)提供3亿欧元贷款，用于资助欧洲卫星公司全数字化卫星项目。

当日在欧洲卫星公司卢森堡总部，双方举行新闻发布会通报融资协议及相关细节，这是迄今欧洲投资银行向卢森堡企业提供的最大一笔贷款。

协议显示，欧洲投资银行贷款为七年期贷款，用于资助欧洲卫星公司采购三颗全数字化卫星，同时覆盖卫星设计、卫星发射等一系列环节。

此前欧洲卫星公司宣布，计划采购的三颗全数字化卫星均会由欧洲航企泰雷兹阿莱尼亚宇航公司研制；待2024年如期发射，欧洲卫星公司可为西欧、非洲和中东地区客户提供高质量的广播电视和宽带服务。

谈及向欧洲卫星公司发放3亿欧元贷款，欧洲投资银行副行长、前比利时副首相皮特斯在发布会上称，太空是欧洲研发创新的关键驱动力，欧盟致力支持欧洲航企，3亿欧元的贷款规模表明航天产业对欧洲投资银行和欧盟的战略重要性。

对于目前拥有并运营70多颗卫星的欧洲卫星公司，此前表示在采购的三颗全数字化卫星中，有两颗卫星系新一代极为灵活、由软件定义的卫星，能够做到根据客户需求分配带宽乃至在轨调整卫星功能，如此不仅会为西欧地区1亿多户家庭提供高清电视内容，还将推动欧洲互联网接入迈向新时代。