哈萨克斯坦正在实施联合国开发计划署的3个节能项目

2022 年 11月 11 日 星期五 , 13:43

2022 年 11月 11 日 星期五 , 13:43

哈萨克斯坦正在实施联合国开发计划署的3个节能项目

哈通社/阿斯塔纳/11月11日—哈萨克斯坦正在实施联合国开发计划署的3个节能领域项目。

根据早前报道，第四届国际节能论坛11日在阿斯塔纳举行。

论坛期间发表讲话的工业和基础设施发展部副部长马拉特·哈拉巴耶夫表示，想强调指出国际组织在解决哈萨克斯坦节能和提高效率问题，以及促进该行业方面的积极作用。 如今，哈萨克斯坦已与联合国开发计划署和世界银行联合实施了价值2500万美元的2个项目。 此外，通过联合国开发计划署启动了价值 1770 万美元的3个项目，这些都处于正在实施阶段。

副部长谈到了上述三个项目的具体内容。

-其中，旨在发展低碳的可持续城市项目的成本为590万美元。为哈萨克斯坦能源效率吸引投资者项目的总价值为— 830 万美元，家用电器设备的能效标准化、认证和标志项目的投资额为350万美元。-他说。

副部长表示，今年还将在欧盟和德国政府的支持下，计划启动多个节能领域的项目。

【编译：阿依波塔】