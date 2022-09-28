哈萨克斯坦民众在今年的国庆日将迎来3天的休假

哈通社/阿斯塔纳/9月28日 —— 哈萨克斯坦民众将在今年的10月25日国庆日迎来3天休假。

规范性法案公开讨论门户网站28日公布了“关于哈萨克斯坦共和国节日法”修正案。根据修正案，10月25日共和国日将恢复国庆节地位。

据了解，今年的国庆日10月25日是星期二，民众将休息1天。根据相关规定，为有效利用假期，10月22日（周六）将调换至10月24日（周一）。这样，哈萨克斯坦民众可在10月23日（周日）至25日连休3天。

据此前报道，今年6月16日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在国家库鲁尔泰上提议，恢复10月25日共和国日的国家节日地位。

根据参议院9月22日 通过 的《关于电影摄影、文化、节日问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行修改和补充》法案， 恢复10月25日共和国日国庆日地位，而 12月16日独立日定为国家法定节假日，不再是国庆日。

根据规范性法案公开讨论门户网站28日公布的“关于哈萨克斯坦共和国节日法”修正案，今年的12月16日独立日（星期五），哈萨克斯坦民众将休息1天。这样，哈萨克斯坦民众在12月16日（法定节假日）至18日（周末休假）可连休3天。

据悉，规范性法案将在公开讨论门户网站10天征求民意，之后由政府总理签署批准生效。

【编译：小穆】



