韩国下月3日起取消入境前核酸检测要求

哈通社/努尔苏丹/8月31日--据韩联社报道，9月3日起，所有入境韩国的人员无需提交48小时内核酸检测（PCR）或24小时内快速抗原检测（RAT）阴性报告。

韩国中央灾难安全对策本部第一控制官兼保健福祉部第二次官（副部长）李基日31日表示，从下月3日0时起，所有乘飞机、船舶抵达韩国的旅客均无需提交核酸检测报告。但入境1天内接受核酸检测的规定保持不变，此举是防范国外流行变异株的最低限度措施。据悉，国家传染病危机应对咨询委员会此前曾向政府建议以入境后核酸检测代替入境前检测。

另外，政府决定在今年第四季度引进对奥密克戎BA.5变异株有效的改良版二价疫苗。该疫苗将优先面向60岁以上和有基础疾病的高危人群接种。鉴于其对变异株的预防效果，18岁以上且已接种2次以上疫苗者也可以接种。

由SK生物科学研发的韩国首款新冠疫苗«SKYCovione»也将从下月起开始施打。李基日表示，这款疫苗的中和抗体值比现有疫苗高1.9倍，异常反应也很轻微，故建议18岁以上尚未接种新冠疫苗者接种国产疫苗。

此外，政府还将在下月9日至12日的中秋连休期间免除全国高速公路的车辆通行费，同时允许家庭聚会以及在高速公路服务区、大巴和列车内所进食。