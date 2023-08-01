转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
天气预报:
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз
    • 首页  >
      时事新闻  >
      社会

    哈萨克斯坦人的平均工作时间为每周38小时

    2023 年 8月 1 日 星期二 , 12:18

    哈通社/阿斯塔纳/8月1日 -- 今年一季度，哈国就业人员900万人，同比增长0.8%。

    大多数就业者（占哈国总人数的76.7%）都按照规定的最长工作时间：每周36至40小时。这类人一年内增长了0.6%，达到690万人。

    另外14.3%的人工作过度：每周工作41小时或以上。此类人数为130万人，比一年前减少8.2%。

    67.92万人每周工作时间不足35小时，比上年增加30%。其中，2500人工作时间为5小时或以下，40200人为6—10小时，90100人为11—15小时，74500人为16—20小时，241700人为21—25小时，79990人为26—30小时，15.04万人为31—35小时。

    哈萨克斯坦人的平均工作时间为每周38小时。其中男性平均为40小时，女性为37小时。

    从性别来看，每周最多工作时间的男性人数超过了女性。此外，男性更有可能过度劳累。因此，每周工作36—40小时的男性达到350万人，比女性多14.99万人。男性工作41小时或以上的人数为85.48万人，比女性多41.41万人（几乎是两倍）。

    在每周工作时间长达35小时的人群中，女性为38.33万人，男性为29.59万人。差异为29.5%。

    从年龄来看，35—44岁的人工作频率最高，达37.84万人，比上年减少11.6%。

    以下群体也被列为«工作狂»：45—54岁（28.31万人）和29—34岁（24.27万人）。

    在年轻人中，12.25万16—24岁工作者、12.88万25—28岁工作者工作时间达到或超过41小时。此外，13.72万55—64岁工作者和26万65岁及以上的工作者过度劳累。

    每周工作时间最多35小时，15岁以下人员有38人，16—28岁人员有10.47万人，29—34岁人员有10.74万人，35—44岁人员有15.54万人，45—54岁人员有14.79万人，45岁至54岁人员有12.08万人，55—64岁以及65岁及以上的有4.3万人。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    作者:

    木合塔尔·木拉提

    哈萨克斯坦 社会 统计
    Новости по теме
    焦点
    1 托卡耶夫总统将出席“金砖+”国家元首对话会
    2 不断精进知识才能善用天赋——从塔吉克斯坦回归的22岁血亲同胞
    3 总理签署成立乌勒套技术大学的政府决议
    4 今年上半年哈萨克斯坦国家石油天然气公司收入达87亿美元
    5 哈萨克斯坦正式成为世界犬业联盟成员国