哈通社/阿斯塔纳/8月1日 -- 今年一季度，哈国就业人员900万人，同比增长0.8%。

大多数就业者（占哈国总人数的76.7%）都按照规定的最长工作时间：每周36至40小时。这类人一年内增长了0.6%，达到690万人。

另外14.3%的人工作过度：每周工作41小时或以上。此类人数为130万人，比一年前减少8.2%。

67.92万人每周工作时间不足35小时，比上年增加30%。其中，2500人工作时间为5小时或以下，40200人为6—10小时，90100人为11—15小时，74500人为16—20小时，241700人为21—25小时，79990人为26—30小时，15.04万人为31—35小时。

哈萨克斯坦人的平均工作时间为每周38小时。其中男性平均为40小时，女性为37小时。

从性别来看，每周最多工作时间的男性人数超过了女性。此外，男性更有可能过度劳累。因此，每周工作36—40小时的男性达到350万人，比女性多14.99万人。男性工作41小时或以上的人数为85.48万人，比女性多41.41万人（几乎是两倍）。

在每周工作时间长达35小时的人群中，女性为38.33万人，男性为29.59万人。差异为29.5%。

从年龄来看，35—44岁的人工作频率最高，达37.84万人，比上年减少11.6%。

以下群体也被列为«工作狂»：45—54岁（28.31万人）和29—34岁（24.27万人）。

在年轻人中，12.25万16—24岁工作者、12.88万25—28岁工作者工作时间达到或超过41小时。此外，13.72万55—64岁工作者和26万65岁及以上的工作者过度劳累。

每周工作时间最多35小时，15岁以下人员有38人，16—28岁人员有10.47万人，29—34岁人员有10.74万人，35—44岁人员有15.54万人，45—54岁人员有14.79万人，45岁至54岁人员有12.08万人，55—64岁以及65岁及以上的有4.3万人。

【编译：木合塔尔·木拉提】