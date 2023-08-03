最新报告：过去一年全球“打工人”平均每日工作时长减少37分钟

哈通社/阿斯塔纳/8月3日--据环球网报道，美国劳动力分析和生产力管理软件提供商ActivTrak 1日发布的一份报告显示，过去一年间全球«打工人»平均每日工作时长减少37分钟，加班的情况也有所减少。



彭博社援引报告的具体数据称，2023年第二季度末全球平均每日工作时长为10小时，去年同期为10.5小时。此外，经常加班的员工比例从去年的32%下降至今年的28%。值得一提的是，尽管平均工作时长有所减少，但各行业的生产率并没有明显下滑，这折射出各行业工作效率的提升。

上述报告分析了全球金融服务、医疗保健、保险和专业服务等行业超过 13.4万名员工的 3800 万小时工作量。报告分析称，工作时长减少，加班的人越来越少，这可能表明疫情后大家越来越注重生活与工作的平衡。不过，调查也发现，仍有近1/3的员工每天工作时长超过10小时。

虽然疫情后工作时长减少成为全球趋势，但也有美媒称，部分行业的工作时长却在疫情后逆势猛增。比如电商行业，疫情暴发后越来越多的线下零售商转为线上，导致电商行业竞争激烈，大多数人不得不增加工作时长以迎合消费者需求。此外加班最多的还有送货司机、咖啡师和飞行员，过度工作和工资过低成为他们的共同抱怨，这凸显了疫情后消费者需求激增与这些行业持续劳动力短缺相冲突的特点。