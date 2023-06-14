特朗普对37项联邦刑事指控不认罪

哈通社/阿斯塔纳/6月14日 —— 据中新社消息，当地时间13日，美国前总统特朗普就涉及“密件风波”的37项联邦刑事指控在佛罗里达州迈阿密一家联邦法院出庭应诉。在此期间，他通过律师表示自己“无罪”。

美国有线电视新闻网报道称，特朗普及其助理沃尔特·诺塔13日下午抵达迈阿密的一家联邦法院并被拘留，二人登记了相关信息并被采集指纹。特朗普在出庭过程中通过律师表示自己“无罪”，诺塔也表示不认罪。出庭期间，除了偶尔与身边的律师低语之外，特朗普一言不发。

特朗普及诺塔在庭审后获释，他们无需支付保释金、交出护照或者被限制个人旅行。但法官当日裁定，二人不能就此案进行沟通。

据美联社报道，庭审当天，特朗普的支持者和反对者在法院外聚集并相互辱骂。离开法庭后，特朗普及其团队抵达迈阿密一家著名餐厅并与支持者交流。随后，他搭乘私人飞机前往新泽西州参加筹款活动。

8日，一个联邦大陪审团在迈阿密就不当处理机密文件的行为对特朗普提出指控。9日，美国司法部公布了一份44页的起诉书，指控特朗普犯有31项故意保留国防信息的罪名，以及串谋妨碍司法公正、扣留文件或记录、腐败地隐藏文件或记录、在联邦调查中隐藏文件、隐瞒计划、虚假陈述和表述罪。特朗普的助理沃尔特·诺塔也被一同起诉。

这是特朗普继今年4月因«封口费»案受到34项伪造商业记录的重罪指控后，再次受到刑事指控。美国媒体分析指出，即便最终获罪，特朗普仍有资格继续竞选总统。特朗普也一直表示自己无罪，将继续参与竞选。Real Clear Politics网站的最新民调显示，在共和党总统候选人提名的竞争中，特朗普以52.7%的支持率遥遥领先。