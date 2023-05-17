柏林欧亚俱乐部第37次会议在阿斯塔纳召开

哈通社/阿斯塔纳/5月17日--据外交部消息，柏林欧亚俱乐部第37次会议16日在阿斯塔纳召开。

两国政府机构、高等和中等专业教育机构、商业组织、专家团体和德国公司代表出席会议。

会议期间，与会人员讨论了哈萨克斯坦和德国在高等技术和专业教育领域合作的发展问题。

会议框架下发表讲话的哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科指出，增加专业技术人才基地对于进一步实现共和国工业化和提高工业潜力具有根本性的重要意义。

-哈萨克斯坦非常重视教育和人力资本的发展。考虑到德国的专有和先进技术，这应成为推动哈德合作提升到新水平的主要因素之一。-他说。

德国经济东部委员会主席团成员曼弗雷德·格伦德克指出了，两国对积极发展贸易和经济合作，以及德国企业家对进入前景广阔的哈萨克斯坦市场的意愿。

应当指出的是，尽管全球供应链发生了翻天覆地的变化，但哈萨克斯坦和德国之间的贸易每年都在取得令人瞩目的势头。

据统计，2022年哈萨克斯坦与德国的贸易额达到了28亿美元，较2021年增长24.7%。

此外，据德方统计数据，截至2022年底，哈萨克斯坦首次进入德国50个主要贸易伙伴名单，并以97亿欧元的营业额排名第43位。

柏林欧亚俱乐部成立于 2012 年，是一个开放的对话平台，供德国和其他欧洲国家的政府机构、企业代表和专家参与，讨论政治和经济等各个领域的当前问题。

【编译：阿依波塔】



