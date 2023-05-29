每周仅工作36小时 哈国被评亚洲«最懒»

哈通社/阿斯塔纳/5月29日 – 哈萨克斯坦居然是亚洲最«懒»的国家，这是怎么回事？

日前，一位乌克兰知名自媒体博主通过对同等标准下各国平均每周工作时长进行比较，列出了一个全球范围内«最勤劳»和«最懒散»国家的排名。

在这份排名当中，澳大利亚等大洋洲国家的每周工作时间最少。其中，澳大利亚人每周工作时长仅为32个小时，新西兰人每周工作时长仅为33个小时。

在欧洲，«最勤劳»的国家是：乌克兰、波兰和希腊。这些国家的公民每周工作时长都达到了40个小时。而欧洲«最懒散»的国家，是每周工作时长在33个小时左右的德国和英国。不过，德国是欧洲工作效率最高的国家，这也是该国工作时长更短的原因。干的少，但成效好。

在北美州，墨西哥人是最勤劳的，该国公民每周平均工作45个小时。而工作时间最短的，则是美国，每周仅为34小时。

哥伦比亚和秘鲁，是南美洲最勤劳的国家，当地人每周工作的时间长达45小时。而巴西和阿根廷，则分别以每周工作39小时和每周工作34小时，成为了该地区«最懒»的人。

哈萨克斯坦人每周工作时长为36小时，这令哈萨克斯坦成为了亚洲地区工作时间最短的国家，荣获了«最懒散»称号。而亚洲«最勤劳»的称号则属于每周工作时间长达49小时的孟加拉国人。

全球范围内，最«吃苦耐劳»的人群来自非洲，全球最长的工作时间属于这个地区：埃及人每周工作53个小时，毛里塔尼亚人每周工作时长达到了54个小时。

根据国际劳工组织在2022年进行的统计显示，每一名拥有工作的哈萨克斯坦公民在每周的平均工作时长为38个小时。在该组织按工作时间长度拟定的一个国家排名当中（排名越靠前工作时长越长），哈萨克斯坦在 156 个国家中排在第 93 位。

哈萨克斯坦共和国《劳动法》中规定，一般情况下普通劳动者一周工作时长应控制在40小时以下。

值得一提的是，从今年7月起，哈萨克斯坦将开始执行一周4天工作制度。

【编译：木合塔尔·木拉提】