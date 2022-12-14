哈萨克斯坦代表出席柏林欧亚俱乐部第36次会议

2022 年 12月 14 日 星期三 , 12:32

哈通社/阿斯塔纳/12月14日--由政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德率领的哈萨克斯坦代表团出席柏林欧亚俱乐部《哈萨克斯坦和德国——30 年的可靠伙伴关系：面向未来》主题第36次会议。

哈萨克斯坦和德国的国家机构、商业团体、国际组织和专家协会的120多名代表参加了此次会议。

会议期间发表讲话的哈萨克斯坦外交部长介绍了哈萨克斯坦正在进行的改革，并且谈到了加强与德国和欧盟的运输和贸易合作潜力。

-在前所未有的动荡和不确定的环境中，像柏林欧亚俱乐部这样的平台在协调我们的行动方面发挥着重要作用。哈外长说。

今年是柏林欧亚俱乐部成立的十周年，这一平台成为了加强哈德两国政治、经济和文化合作的有效工具。

与会各方一致认为，有必要通力合作，共同克服经贸关系发展过程中遇到的困难。

此外，由德国经济东部委员会首席执行官迈克尔·哈姆斯召开的小组会议讨论了哈萨克斯坦与德意在贸易、经济和投资领域的合作状况问题，以及通过切实执行现有协议和双边项目扩大互利合作的机会问题。

阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）和«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金总裁，以及德国工业联合会代表、德国大型企业代表出席小组会议。

会议框架下，哈萨克斯坦外交部长特列吾别尔德与德国外交部国务部长托拜厄斯·林德纳举行了双边会谈。

期间，双方对相互贸易额的增长趋势表示了满意，并表示有意进一步加强可再生能源、运输和物流、矿产开采和加工等领域的合作。

最后，哈萨克斯坦外交部长代表哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向可耐福公司所有人尼古拉斯·可耐福授予了一级«友谊»勋章，以表彰他为哈萨克斯坦的经济发展做出的贡献。

同时，哈外长还向文化领域杰出人士加布里埃尔·明兹颁发了二级«友谊»勋章，以表彰其为扩大人道主义和文化领域合作做出的贡献。

【编译：阿依波塔】