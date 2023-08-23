夏威夷毛伊岛大火搜寻工作仍在进行 已确认35名遇难者身份

哈通社/阿斯塔纳/8月23日--据环球网报道，美国夏威夷州毛伊岛大火已造成115人死亡、约850人失踪。当地警察部门表示，截至当地时间22日早上，已确认了35名遇难者的身份。

当地救援部门宣布，目前搜救人员已完成重灾区全部单层建筑的搜寻工作，接下来将开始对多层民宅及商业建筑进行搜寻。