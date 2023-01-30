哈国轮班模式工作者平均月收入可达35万坚戈

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 – 哈萨克斯坦猎头网站（HeadHunter）公布了2022年哈国以轮班模式工作的工人的收入情况。

在2022年，哈萨克斯坦劳动力市场约4%，即大约2万人以轮班模式进行工作。

对轮班工人需求最大的地区是阿特劳州——约16%的轮班工人在该州工作。其次是卡拉干达州（12%）和阿拉木图州（7%）。

在求职人数方面，阿斯塔纳市寻求从事轮班模式工作的求职者最多，占到了求职人数的27%。在阿拉木图、阿克托别和阿克套等城市，寻求此类型工作的人数也较多，均达到了当地求职人数的7~12%。

对轮班模式工人需求最大的工作领域主要是建筑业、制造业和冶金行业。

此外，根据职业技能划分的细分领域中，例如厨师、安保人员、服务员、程序员、医师、售货员等，也对轮班工作模式工作者的需求较高。

统计显示，2022年全年，哈国从事轮班模式工作的工作者平均收入为35万坚戈/月。这一标准在全国来说属于中等收入水平。

收入最高的轮班工种来自阿特劳地区。位于这一地区的石油天然气企业为轮班模式工作的设计工程师提供的薪金高达1 600 000坚戈。

其次是田吉兹油田，该区域的企业为轮班模式工作的工种提供的最高工资可达到1 500 000坚戈。

第三位是卡拉干达州的技术设备和管道焊工工人，月收入可达到1 300 000坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】