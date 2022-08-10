2022 年 8月 10 日 星期三 14:20

哈萨克斯坦现有养老金领取者355万余人

哈通社/努尔苏丹/8月10日 – 哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃10日与劳动和社会保障委员会各州分支部门负责人举行会议。

会议就公民养老金和社会保险、公共医疗服务、残疾人社会保护和特殊社会服务领域的公共管理问题进行了讨论。

根据2022年一季度的统计显示，目前哈萨克斯坦登记在册的养老金和津贴领取者总数为355.8万人。

2022年上半年，各地劳动部门共审核有关养老金和和津贴的申请文件123.3万件，较去年同期增长12.7%。

会议指出，目前养老金和津贴审核认定期间面临的主要问题，一是申请者为领取更多养老金而虚高标注其退休前的实际收入；二是重复领取养老金问题：部分人士在哈萨克斯坦和俄罗斯同时领取养老金；第三，则是部分自中国回归历史祖国的血亲同胞提交的有关其在华工作信息中存在不实文件。

来自财政、外交、内务部门和《政府-为公民服务》国有公司的代表参与了有关如何查处和解决上述问题的讨论。

会上还就开展残疾人认定程序方面的问题进行了讨论。劳动部部长指出，实施残疾人外部认证试点项目取得了明显的成果。自2022 年初至今，已经审核了全国各地提交的 3.19 万份申请。

报告期内，劳动部门外出、入户开展的残疾人认定服务工作的比例占到了22%，同比增长2%。

劳动部长指出，相关机构提供入户残疾人认定服务能够为公民提供尽可能的便利，同时消除消除行政和官僚障碍、确保专家决策的透明度，并有效的减少腐败风险，提升国民对国家机关的信任。

会议还就残疾人权益保障等问题进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】