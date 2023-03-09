全哈共有354名个人在外国银行开设了个人账户

哈通社/阿斯塔纳/3月9日 – 哈萨克斯坦国家税收委员会提供的信息显示，截止2021年，全哈共有354名哈萨克斯坦籍个人在外国银行开设了个人账户。

根据哈萨克斯坦税务法典第634条第2款的规定，哈萨克斯坦共和国公民在外国银行账户中的资金总额，如果超过了当年规定的按月计算指数（AEK）1000倍，则必须按照相关资产申报程序向哈国税务机关予以申报。

与此同时，国家税收机构不会发布有关哈萨克斯坦共和国境外存款的信息。

去年，除公务员外，哈萨克斯坦所有的国有企业和国家控股公司、银行、金融和保险机构的负责人、议会议员、各州县和直辖市负责人，以及各类国家机构主要职务和各级别议会议员的候选人，以及上述人员的配偶，首次公开提交了收入和财产申报表。

国家税收委员会发布的消息称，根据去年提交的相关财产申报信息，截止2021年12月31日，全国共有354名个人在外国银行开设了个人账户。

在海外账户中的总资产为1 665 746 550欧元，或529 132 842 427坚戈。

在外国银行中，在阿联酋开设的账户当中存储的资产最多，合计有大约3080亿坚戈。其次是在新加坡银行，有1580亿坚戈。再次是在瑞士的存款，月360亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】