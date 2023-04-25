意海岸警卫队近两日救起35艘移民船 仍有20余人失踪

哈通社/阿斯塔纳/4月25日--环球网援引意大利媒体报道称，意大利海岸警卫队当地时间24日称，自23日晚至24日共为35艘移民船提供援助，约1200人抵达意南部小岛兰佩杜萨岛。

据意大利广播电视台新闻频道网站报道，在救援行动中发生了三起沉没事故，造成至少2人死亡，约23人失踪。第一起距离兰佩杜萨岛20海里，事故造成3人失踪。第二起位于马耳他海域内，幸存者称有20人失踪。第三起也位于马耳他海域内，搜救人员在附近发现一具尸体。

除意海岸警卫队外，非政府组织、无国界医生组织也参与了救援。

意大利安莎社说，近期前往意大利的移民船多数是6米至7米长的金属制小船，由于适航性差和易倾覆，有人将其称为«漂浮的棺材»。

据美联社报道，意大利内政部的数据显示，截至当地时间24日上午，今年已有超3.66万名移民抵达意大利，是之前两年同期人数的四倍多。该报道称，意大利政府拒绝了大部分庇护申请，因这些人目的是逃离贫困，而不是遭受战争或迫害。然而，只有少数几个国家与意大利签订了遣返协议，因此申请庇护失败的移民仍会在意长期停留，或转而前往其他北欧国家。美联社说，意大利请求欧盟其他国家接受部分移民的申请基本上无人理会。