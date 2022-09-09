哈萨克斯坦人平均通勤时间为34分钟

哈通社/努尔苏丹/9月9日 – 在一项包含87个国家的《道路拥堵国家排行榜》中，哈萨克斯坦位居第47位。

据统计分析网站Finprom报告，根据最新公布的一项包含了全球87个国家的《道路拥堵国家排行榜》，哈萨克斯坦的道路通行指数为133.9，在所有上榜国家当中位居第47位。

报告引用的«道路通行指数» 综合了交通参与人员的通勤时间、对行程长度的满意度、交通系统效率和二氧化碳消耗量等，经过详细的评估后量化得出。

报告指出，平均而言，每一名哈萨克斯坦人为了从家中抵达工作场所，需要消耗34分钟的时间。在通勤期间，哈萨克斯坦人的二氧化碳排放指数为4119。

俄罗斯、阿塞拜疆和乌克兰在这一排行榜上的表现要比哈萨克斯坦更糟。

而白俄罗斯则显著优于包括哈国在内的独联体空间国家。

从全球范围来看，交通拥堵最严重的国家是尼日利亚、哥斯达黎加和斯里兰卡，而这方面情况最好的是奥地利、芬兰和爱沙尼亚。

据了解，今年1-7月，哈萨克斯坦运输和物流业固定资本投资达5934亿坚戈。这一数据较去年同期同比增长了7.8%。

对该领域的投资主要位于阿拉木图市，达到了1075亿坚戈，年增幅达65.2%。

其次是阿拉木图州——641亿坚戈，增长17.2%；

第三位的是阿特劳州，在物流运输领域的固定资产投资年增幅达到了97.1%，为565亿坚戈。

新组建的乌勒套州，以及北部的巴甫洛达尔州和南部的突厥斯坦州，是物流运输领域的固定资产投资获得数量最少的地区。

【编译：木合塔尔·木拉提】