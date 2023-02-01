哈萨克斯坦今年将选举产生3415名地方议会议员

哈通社/阿斯塔纳/2月1日 – 哈萨克斯坦马斯利哈特（地方议会）议员选举将于2023年3月19日举行。

据中央选举委员会的介绍，根据去年对宪法和其他法律法规进行的补充修订，今年的地方议会选举将采取一些新的变化，即引入«比例-多数»制度的混合选举模式。

其中，州、直辖市一级的马斯利哈特采取的«比例-多数»混合选举模式占比将为50/50。即一半的议席按照比例选举制产生，另一半按照多数选举制产生。

至于县一级及以下级别的马斯利哈特，则将完全采用多数制选举模式选举议员。

总体而言，今年全国各级共223个地方议会将选举出3415位马斯利哈特议员。

根据哈萨克斯坦共和国相关法律，凡年满20周岁的哈萨克斯坦公民，即可申请登记成为马斯利哈特议员候选人。

不过，如果公民因某种原因被法庭定罪且罪行惩戒期尚未完全执行完毕，或者定罪结果未被推翻或取消，以及被法院按照法律规定的程序认定犯有腐败罪行为，则该公民将不能成为马斯利哈特议员候选人。

中选委信息显示，所有有意成为马斯利哈特议员候选人的公民，需在2月8日前完成申请，代表某一政治党派或者以独立候选人身份参加选举。对候选人是否符合标准的审查工作将在2月18日前结束。

【编译：木合塔尔·木拉提】