哈萨克斯坦和经合组织成员国之间的贸易额增长34.8%

哈通社/阿斯塔纳/1月24日--2022年前11个月，哈萨克斯坦和经济合作与发展组织成员国之间的贸易额增长34.8%，达85亿美元。

哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德出席在塔什干举行的经济合作与发展组织(简称经合组织)外交部长理事会第26次会议期间谈到了这一数据。

外交部长指出，自加入该组织以来，与经合组织的合作一直是哈萨克斯坦外交政策的主要优先事项之一。 30 多年来，经合组织及其倡议一直在为哈萨克斯坦提供持续支持。

-哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫去年对组织的部分成员国—乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、伊朗、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和土耳其进行了国事和正式访问，并达成了具体协议。2021 年，哈萨克斯坦与经合组织国家之间的贸易额增长37.1%（2020 年为 56 亿美元，2021 年为 76 亿美元）。 2022年前11月，这一贸易指标增长34.8%，达到了85亿美元。-他说。

在这方面，哈萨克斯坦外长表示，有效利用经济合作组织独特的区位优势，可以对组织成员国的经济发展产生重大推动作用。

-其中前景广阔的方向之一是南北走廊，其东部支线是哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路段。 2022年通过该路线运输货物13万吨，这是2021年的10倍。 通过有针对性和持续发展这条走廊，吞吐量可以增加到每年 1000 万吨。-特列吾别尔德说。

此外，哈外长还指出，哈萨克斯坦与经合组织的其他成员国一样，也非常关注阿富汗局势，并为国际社会稳定该国局势的努力做出了尽可能多的贡献。

-我们定期向阿富汗人民提供人道主义援助，并实施着向阿富汗青年提供在哈萨克斯坦接受高等教育相关计划。阿富汗仍然需要国际社会的进一步支持， 我们认为在人道主义和贸易领域继续与阿富汗领导人合作很重要。-他说。

【编译: 阿依波塔】



