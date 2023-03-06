去年哈萨克斯坦对华出口同比增长34.7%

哈通社/阿斯塔纳/3月6日--据inbusiness.kz网站援引统计分析网站energyprom.kz数据报道，2022年1月至12月，哈萨克斯坦与中国之间贸易额同比增长34.1%，达241亿美元。

报道称，过去一年，哈萨克斯坦对华出口同比增长34.7%，达132亿美元，占出口总额的15.6%。从华进口同比增长33.5%，达110亿美元，占进口总额的21.9%。

在哈萨克斯坦对华出口商品中，原油和石油产品位居榜首，出口额为41亿美元，较上年同期高出2.2倍。其次是精炼铜和铜合金（出口额为23亿美元，同比增长15.2%）和天然气（出口额为12亿美元，同比增长13.6%）。

哈萨克斯坦对华出口商品排名前五还包括无机化学品和铁合金。

从中国进口的商品主要类型中，手机和智能手机排名第一，进口额为9.107亿美元，同比增长29.6%。主要进口商品类型还包括计算机、服装、轮胎和汽车零部件等。

报道称，中国企业是哈萨克斯坦经济积极投资者之一。截至2022年9月，哈萨克斯坦本地企业对中国投资者的债务达134亿美元，这一指标基本保持稳定水平。

中国投资者投资主要集中在运输仓储业（29亿美元）、制造业（27亿美元）和建筑业（20亿美元）等领域。

报道称， 2022年1-9月，中国对哈直接投资总流量约10亿美元。而在2021年前三个季度，这一数字曾达到15亿美元。

【编译：阿遥】



