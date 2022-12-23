哈萨克斯坦全球住房可负担排名第33位

哈通社/阿斯塔纳/12月23日--据inbusiness.kz网站援引Numbeo数据报道，哈萨克斯坦在全球住房可负担排行榜中位居第33位。

报道称，哈萨克斯坦住房负担能力指数相当不错：在亚洲40个国家中排名第13位，在全球113个国家中排名第33位。

该评级基于住房成本与家庭平均年收入比率，后者取决于净薪资。相比之下，乌兹别克斯坦在排行榜中排名第75位，俄罗斯排名第88位，白俄罗斯排名第90位。沙特阿拉伯和阿联酋等石油出口国名列榜首，叙利亚垫底。

据统计分析网站ranking.kz分析师称，哈萨克斯坦商业住房抵押贷款对大多数家庭来说仍过于沉重。目前，解决住房问题最佳方案是通过住房储蓄制度存储资金，随后申请可负担抵押贷款。

根据Numbe数据，市中心公寓价格国别排行中，哈萨克斯坦在所有104个国家中排名第11位。总体而言，在哈萨克斯坦，位于市中心的公寓价格仍然非常实惠。

而在此排行中，乌兹别克斯坦位居第14名，白俄罗斯位居第37位，亚美尼亚排名第60位，俄罗斯则处于第70位。埃及、巴基斯坦和委内瑞拉位居榜首，中国香港排名最后。

据国家统计局发布的数据，今年11月，全国新房价格为43.59万坚戈/平，二手房价格为48.97万坚戈/平。

【编译：阿遥】