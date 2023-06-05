日经指数时隔33年收复32000点大关

哈通社/东京/6月5日 —— 据共同社报道，东京股市5日迎来新的一周，受上周五美国联邦政府债务上限问题得到解决、促使股价上涨的提振，众多股票有买盘涌入。

据报道，日经指数报收于32217.43点，连续两个交易日创泡沫经济崩溃后的新高，自1990年7月20日以来再度收复32000点大关。与上周五收盘相比上涨693.21点，为今年最大上涨点数。涨幅为2.20%。

日经指数在5月17日收盘收复3万点大关之后涨势不减，不到3周累计上涨了2000点以上。

东证指数（TOPIX）上涨37.09点，报收于2219.79点，涨幅为1.70%，达到1990年8月1日以来高位。全天成交量约为14.76亿股。

日经指数早盘起走势坚挺。美股收高，再加上东京外汇市场上日元贬值至1美元兑换接近140.5日元成为利好消息，促使汽车和机械等出口板块涨幅居前。主要产油国组成的“石油输出国组织+”（OPEC+）就延长减产协议达成共识。受其影响，投资者也积极买入石油股和资源收入占比较大的商社股。

进入午盘后，早盘表现低迷的半导体板块也转为上涨，日经指数涨幅进一步扩大。虽然出现了要求警惕过热的呼声，但券商巨头相关人士分析说：“由于没有突出的利空消息，当前阶段大概是缓慢上扬势头持续。”