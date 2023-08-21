建交31年 哈越经贸合作蓬勃发展

哈通社/阿斯塔纳/8月21日 – 今年6月是哈萨克斯坦与越南之间正式建交的第31个周年纪念日。



根据哈萨克斯坦共和国外交部提供的信息，1991年12月27日，越南宣布承认哈萨克斯坦共和国的独立主权，第二年，也就是在1992年的6月29日，两国之间正式建立了外交关系。

1994年6月，越南当时的政府总理武文杰对哈萨克斯坦进行了首次正式访问。

2011年10月末至11月初，时任哈萨克斯坦总统的努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫对越南进行了正式访问。一年后，当时的越南国家主席张晋创对哈萨克斯坦进行了国事访问。

去年，越南国家副主席武氏映春为出席亚洲相互协作与信任措施会议（简称亚信）第六次峰会，访问了哈萨克斯坦首都。访问期间，她与国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫以及政府总理阿里汗·斯马伊洛夫分别举行了双边会晤。

此外，两国在议会间、政党间以及高层之间的外交互动始终保持着活跃和积极的联络。

哈越之间的经贸合作

2023年1~5月间，哈萨克斯坦与越南之间的商品贸易额达到了5.329亿美元，是2022年同期的3.8倍。其中哈萨克斯坦出口额为9640万美元，进口额达4.365亿美元。

哈萨克斯坦主要向越南出口未锻轧锌、未锻轧铅、烟草制品、动物内脏、防水布、帐篷、帆、控制台、面板、电气设备台面、螺钉、螺栓、黑色金属等，同时从越南进口电话、电视、显示器和投影仪、吸尘器、计算器、打印设备、轮胎、电子集成电路等产品。

去年两国代表间举行了有关农业领域在内的经贸和科技合作论坛。同时，哈萨克斯坦商业代表团首次对越南进行了经贸考察。

文化与人道主义合作

2021年在哈萨克斯坦组织举办了越南文化日，次年在越南举办了哈萨克斯坦文化日活动。

2013年，在越南河内师范大学开设了阿拜科学文化中心，2014年在哈萨克斯坦阿拜国立师范大学设立了越南文化和知识中心。

近三年来，阿拜的《箴言录》被翻译为越南文，哈萨克斯坦历史剧《哈萨克汗国》在越南国家电视台放映。在越南岘港，举办了哈萨克电影日活动。越南还出版翻译了《哈萨克故事》三卷本以及伊利亚斯·叶森贝尔林的历史三部曲《游牧民》。

当前有3名哈萨克斯坦留学生在越南高等学府留学，有5名越南留学生在哈萨克斯坦阿尔法拉比大学求学。在阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学教职员工中，有4名来自越南的教师。

根据此前报道，国家元首哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫正在对越南进行正式访问。

21日，托卡耶夫总统与越南国家主席武文赏举行了会晤。

两国领导人共同见证了包括互免签证协议在内的12项合作文件的签署。

【编译：木合塔尔·木拉提】