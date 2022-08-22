上半年哈国大米出口增长31%

哈通社/努尔苏丹/8月22日 -- 据QazTrade的调查报告数据，今年1-6月，哈萨克斯坦大米出口与去年同期相比增长31.1%，出口总金额达到2230万美元，统计期内大米进口增长了77.5%，达到350万美元。

自年初以来，哈国大米价格上涨了16.4%，相比之下，糖价格上涨了86.6%，洋葱价格上涨了109.6%。大米价格上涨的主要原因是俄罗斯买家对哈国大米的需求增加。

QazTrade调查报告称，大米出口增长的主要原因是对俄罗斯出口增加，5月初，克拉斯诺达尔地区大坝被冲毁，俄罗斯专家认为这将导致水稻产量下降40%，俄罗斯增加了大米进口。与去年同期相比，1-6月，哈国对俄罗斯的出口总金额增长了174%。

除此之外，还有一个原因是卢布的上涨，因此哈萨克斯坦企业向俄罗斯出口可获得的利润增加了。

报告称，近年来，由于新产业的引入，哈国加工大米的产量迅速增长。在今后几年中，由于种植面积的多样化，同时因为缺水，预计大米产量将下降到以满足本国消费量为主。

2021年，哈萨克斯坦大米产量达21.07万吨，比上年增长5.3%。今年1-6月，哈萨克斯坦生产了13.56万吨大米。

哈萨克斯坦大米生产的主要问题是锡尔达里亚河的缺水，无法为农民提供所需的灌溉用水。由于农业用水问题，乌兹别克斯坦计划种植豆类和其他对灌溉用水要求较低的作物，而不是水稻。专家表示，哈萨克斯坦可以走同样的路线。

据QazTrade称，到8月底，哈国有足够的2021-2022年的大米储备，9月1日将迎来新的丰收。再加上外国合作伙伴供应的大米，足以满足哈萨克斯坦民众的需求。

分析师表示，随着大米出口受到限制，市场减少，收入相应减少，哈国农民可能会决定减少水稻种植面积。同时，根据现有预测，预计国际大米市场将出现增长。2021年全球大米市场规模约为2874.5亿美元，预计2022年至2028年期间复合年增长率（CAGR）将增长2.2%。

【编译：木合塔尔·木拉提】