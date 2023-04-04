总统出席“田吉兹雪佛龙”公司成立30周年纪念仪式

哈通社/阿斯塔纳/4月4日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日出席«田吉兹雪佛龙»公司成立30周年纪念仪式。

总统指出，雪佛龙公司是​​首家与哈萨克斯坦合资的外国公司，并表示该公司成立 30 周年是哈萨克斯坦石油和天然气行业的重要大事。

-如今，«田吉兹雪佛龙»公司作为一家领先的国际公司，成功地为哈萨克斯坦的整体经济发展做出了贡献。 我国生产的石油中有三分之一属于«田吉兹雪佛龙»。 三十多年来，公该司已投资700亿美元，为国家预算带来了超过1600亿美元的收入。公司从当地供应商购买70%的商品和服务。此外，该公司超过95%的员工是哈萨克斯坦公民。-总统说。