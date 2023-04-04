总统出席“田吉兹雪佛龙”公司成立30周年纪念仪式

哈通社/阿斯塔纳/4月4日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日出席«田吉兹雪佛龙»公司成立30周年纪念仪式。

总统指出，雪佛龙公司是​​首家与哈萨克斯坦合资的外国公司，并表示该公司成立 30 周年是哈萨克斯坦石油和天然气行业的重要大事。

-如今，«田吉兹雪佛龙»公司作为一家领先的国际公司，成功地为哈萨克斯坦的整体经济发展做出了贡献。 我国生产的石油中有三分之一属于«田吉兹雪佛龙»。 三十多年来，公该司已投资700亿美元，为国家预算带来了超过1600亿美元的收入。公司从当地供应商购买70%的商品和服务。此外，该公司超过95%的员工是哈萨克斯坦公民。-总统说。

-自 2000 年以来，该公司的废气排放量减少了 75%，应该继续开展这个方向的工作。 田吉兹油田大规模扩产项目就快完成了， 这将使我国增加石油产量1200万吨，成为世界上最大的石油供应国之一。-他说。

国家元首表示，该公司正在积极利用石油领域的先进技术，并不断采取着有助于实现碳中和的一系列措施。

托卡耶夫总统谈到，自己在第八届马吉利斯（议会下院）第一会期第一次会议上的讲话中强调了中小企业的发展问题。 他认为，«田吉兹雪佛龙»在这方面也有重要作用。 得益于公司规模化的生产能力，为各领域上百家新企业的涌现奠定了经济基础，并创造了数以万计的就业机会。

此外，总统还谈到了«田吉兹雪佛龙»的社会责任。 三十年来，该公司实施了大型社会项目100多项。 具体来说，公司为兴建学校、幼儿园、医院等设施提供了巨资。

最后，托卡耶夫总统向为国内石油行业做出突出贡献的多名先进人士和公司员工颁发了国家奖章。

【编译：阿依波塔】