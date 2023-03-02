联合国：全球有近30亿人无力负担健康膳食

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 -- 据联合国新闻报道，联合国粮食及农业组织3月1日按国别公布的健康膳食成本与可负担性全球指标显示，即便世界在提供足够的热量养活全球人口方面取得了进展，但以可持续方式保障全球人口的营养依然任重道远。

健康膳食不仅能提供充足的热量，还能从各个食物组类中正确搭配出营养丰富的食物，符合食源性膳食指南的建议。参考膳食以一个«典型»成年人每天摄入2330千卡热量为基础估算得出，是一种制定食源性膳食指南的常用方法。参考健康膳食由六大食物组类（主食、蔬菜、水果、动物性食品、豆类、坚果和种子以及油脂）中能以最低成本在本地获取的食物按推荐比例构成。

可负担性阈值定义为平均家庭支出的52%。

数十亿人无力负担健康膳食

粮农组织根据塔夫茨大学和世界银行研究人员提供的关键信息开发的指标显示，与其他地区相比，拉丁美洲和加勒比地区的健康膳食成本最高，2020年为每人每天3.89美元，其次是亚洲（3.72美元）、非洲（3.46美元）、北美洲和欧洲（3.19美元）以及大洋洲（3.07美元）。

2019年至2020年期间，亚洲健康膳食的成本增幅最大（4.0%），其次是大洋洲（3.6%）、拉丁美洲和加勒比地区（3.4%）、北美洲和欧洲（3.2%）以及非洲（2.5%）。

2020年，近31亿人无力负担健康膳食，比2019年增加了1.12亿人，反映出2020年健康膳食成本高企。亚洲的情况最为严重，共新增7800万人无力负担健康膳食，非洲紧随其后（新增2500万人），其次是拉丁美洲和加勒比地区以及北美洲和欧洲（分别增加了800万人和100万人）。

在12个非洲国家，超过90%的人口无法正常负担健康膳食。

粮农组织农业粮食经济司司长大卫·拉博德表示：«消除饥饿、粮食不安全和一切形式的营养不良（包括营养不足、微量元素缺乏、超重和肥胖）不仅意味着保障生存所需的充足粮食，还需确保食物富含营养。然而，对世界各地的大量人口而言，主要障碍在于营养食品成本高企，难以负担健康膳食。»