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哈萨克斯坦小麦出口量增长近30%

2023 年 3月 1 日 星期三 , 10:32
哈萨克斯坦小麦出口量增长近30%

哈通社/阿斯塔纳/3月1日 -- 哈萨克斯坦小麦出口量增长近30%。

根据咨询机构APK-Inform公司数据显示，2022/23销售年度的前四个月，即9月至12月，全哈小麦和面粉出口量达397万吨(均折合成小麦)，比上年同期的298万吨增加近100万吨，增幅近1/3。其中小麦出口量同比增长29%，面粉出口量同比增长44%。

哈粮食联盟粮食联盟官方代表、专家叶甫根尼·卡拉巴诺夫表示，市场人士曾预测伊朗和中国将会大量购买小麦。但去年9-12月期间，伊朗小麦进口量从16.7万吨减少至11.1万吨，不过伊朗进口哈国大麦24.4万吨，同比增长7倍。

同期，中国买家也积极进口哈萨克斯坦大麦，9-12月，进口量达到13.2万吨，显著高于上度年同期的0.9万吨。

数据显示，去年10月，哈国小麦出口量高达82.8万吨，创下过去10年来的最高纪录。

总体而言，2022/23销售年度初期，由于需求强劲的同时价格也具有吸引力，有利于出口增长。但是市场也受到来自物流方面的影响，由于车皮供应短缺，铁路运输存在困难，物流成本也迅速上涨，同比几乎翻倍。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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