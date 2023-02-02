哈萨克斯坦和欧盟建交30周年联合声明

哈通社/阿斯塔纳/2月2日--今天是哈萨克斯坦和欧盟建交的30周年。

在此框架下，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德和欧盟外交和安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席何塞普·博雷利发表了联合声明。

从1995年签署《伙伴关系与合作协议》到 2020 年《加强伙伴关系与合作协议》的生效，双边关系走过了漫长的道路。

《加强伙伴关系与合作协议》涵盖29个合作领域，包括经贸投资、航空、教育科研、公民社会、人权等领域的合作。

哈萨克斯坦和欧盟坚持进一步发展和加强互利双边关系的坚定立场，以全面实施《扩大伙伴关系与合作协定》。

欧盟重申全力支持哈萨克斯坦旨在推进«公正的哈萨克斯坦»概念的重大政治和经济改革，以及对2022年1月的事件进行全面和透明的调查。

最近签署的关于原材料、电池和绿色氢能可持续价值链战略伙伴关系的谅解备忘录将在向绿色和数字技术的过渡中发挥重要作用。

双方将继续扩大高级别互动，深化议会间合作，加强商业和民间联系，以及人权和法治问题的对话。

在当今的地缘政治背景下，我们重申对《联合国宪章》、国际法，以及主权和领土完整原则的坚定承诺。 我们强调维护和平与安全，并且通过外交手段解决争端的重要性。

我们重申，我们希望为欧盟与中亚之间的合作创造一个坚实和充满希望的基础，并加强中亚区域对话，这是繁荣、稳定和可持续发展的基础。

下一步，我们期待2023年在哈萨克斯坦阿拉木图举办欧盟-中亚经济论坛。

我们对密切和全面合作的未来充满信心， 我们决心为了欧盟和哈萨克斯坦人民的共同利益，以及在更大的地区稳定和繁荣的道路上继续推动双边关系。

【编译：阿依波塔】



